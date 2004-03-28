Анна Щербакова

Дата рождения
28 марта 2004 г.
Достижения
Олимпийская чемпионка (2022)
Лента
Материалы
Новости
Фигурное катание
Во сколько Камила Валиева выступит в произвольной программе на Зимних Олимпийских играх 2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Фигурное катание
Россия взяла девять медалей на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Валиева – чемпионка Европы по фигурному катанию 🏆
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Валиева выиграла короткую программу у женщин на ЧЕ-2022 по фигурному катанию. Ее баллы – новый мировой рекорд
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Валиева, Трусова и Щербакова вошли в состав России на чемпионат Европы по фигурному катанию
#фигурное катание
Фигурное катание
На чемпионате России-2022 по фигурному катанию первые четыре места заняли ученицы Тутберидзе
#Этери Тутберидзе
Фигурное катание
Щербакова впервые в карьере не выиграла чемпионат России по фигурному катанию. До этого были три победы подряд
#Анна Щербакова
Фигурное катание
С Муравьевой сняли балл за задержку старта. Щербакова вышла на второе место
#Софья Муравьева
Фигурное катание
Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Валиева выступит первой в короткой программе на ЧР-2022 по фигурному катанию. Щербакова получила десятый номер
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию-2022: прогноз на женские соревнования, 24-25 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
На чемпионате России по фигурному катанию-2022 участвуют все призеры прошлого турнира
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Анна Щербакова – трехкратная чемпионка России по фигурному катанию. Она впервые участвует на турнире в Санкт-Петербурге
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Во сколько начало короткой программы у женщин на чемпионате России по фигурному катанию, 24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Где смотреть короткую программу у женщин: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Состав участников чемпионата России по фигурному катанию-2022
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Все участники финала серии Гран-при по фигурному катанию
#Гран-при России
Фигурное катание
Щербакова – победитель Гран-при Франции. Она выиграла с падением в произвольной программе
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Щербакова презентовала новую короткую программу. И лидирует после нее на Гран-при в Гренобле
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Щербакова выиграла Гран-при Италии. Она показала личный рекорд в произвольной программе ⛸
#Анна Щербакова
Фигурное катание
🇧🇪 Луна Хендрикс выиграла короткую программу на Гран-при Италии. Она обошла Хромых и Щербакову
#Гран-при Италии
Фигурное катание
Фигуристка Хромых выиграла турнир Budapest Trophy. Щербакова стала второй
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: во сколько начало произвольной программы у женщин, 12 сентября 2021 года
#фигурное катание
Фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: во сколько начало короткой программы у женщин, 11 сентября 2021 года
#фигурное катание
Фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: состав участников у женщин
#фигурное катание
Фигурное катание
Состав участников контрольных прокатов фигуристов сборной России
#фигурное катание
Фигурное катание
ISU огласил заявки фигуристов на Гран-при. Щербакова выступит в Китае и Франции, Валиева – в Канаде и России
#Россия (фигурное катание)
Фигурное катание
Сколько Анна Щербакова заработала за победу на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Россия впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Щербакова выиграла произвольную программу на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Где смотреть произвольную программу у женщин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 17 апреля 2021 года
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Россия лидирует на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. Результат первого дня – 49 баллов
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Во сколько начнется короткая программа у женщин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 15 апреля 2021 года
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Где смотреть короткую программу у женщин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 15 апреля 2021 года
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Прогноз на короткую программу у женщин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 15 апреля 2021 года
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Состав участников командного чемпионата мира по фигурному катанию, 15 – 18 апреля 2021 года
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Кихира – лидер мирового рейтинга фигуристок. Она заняла седьмое место на ЧМ-2021
#фигурное катание
Фигурное катание
Россия объявила состав на командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
#фигурное катание
Фигурное катание
Щербакова выступит на командном чемпионате мира в Японии
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Сборная России взяла шесть медалей на ЧМ по фигурному катанию. Это повторение результата 1999 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Сколько Щербакова заработала за победу на чемпионате мира по фигурному катанию
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Россия брала медали в женском фигурном катании на семи из десяти последних ЧМ. Медведева принесла больше всех
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Щербакова выиграла все турниры со своим участием в сезоне-2020/21
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Впервые в истории фигурного катания фигуристки из России заняли весь пьедестал на чемпионате мира
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Россия взяла все медали в женских соревнованиях на ЧМ по фигурному катанию. У Щербаковой – золото 🥇
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Трусова заявила пять четверых прыжков на произвольную программу ЧМ по фигурному катанию. Щербакова – два
#Александра Трусова
Фигурное катание
Прогноз на женскую произвольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию, 26 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Трусова сорвала каскад и стала двенадцатой после короткой программы на ЧМ. Щербакова лидирует, Туктамышева – третья
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Прогноз на короткую программу у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Когда выступят фигуристки из России в короткой программе у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Прогноз на чемпионат мира по фигурному катанию, который проходит с 22 по 28 марта
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Туктамышева, Трусова, Щербакова, Коляда и Семененко вошли в состав сборной России на чемпионат мира в Стокгольме
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Женщины выиграли соревнование по прыжкам на командном турнире по фигурному катанию
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
Состав участников командного турнира сборной России по фигурному катанию
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
Щербакова, Коляда, Тарасова и Морозов, Степанова и Букин гарантировали себе участие в ЧМ-2021
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Трусова никогда не брала золото на чемпионате России. Хотя участвовала уже три раза
#Александра Трусова
Фигурное катание
Щербакова три раза подряд победила на чемпионате России
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию. Ее результат – 264 балла
#фигурное катание
Фигурное катание
Щербакова лидирует на чемпионате России по фигурному катанию. Перед турниром она перенесла коронавирус
#фигурное катание
Фигурное катание
Расписание чемпионата России по фигурному катанию ⛸️
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию ⛸️
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Состав участников чемпионата России по фигурному катанию
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Действующая чемпионка России Анна Щербакова снялась с этапа Гран-при в Москве
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Где смотреть Гран-при России по фигурному катанию ⛸️
#фигурное катание
Фигурное катание
Щербакова выиграла этап Кубка России по фигурному катанию ⛸️
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Щербакова заняла второе место в короткой программе на этапе Кубка России в Сочи. Лидер – Дарья Усачева
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Щербакова выиграла этап Кубка России в Сызрани. Отрыв от второго места – 40 баллов
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу на первом этапе Кубка России. Ее преимущество – 13 баллов
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Кубок России по фигурке: где смотреть, когда будет, что дает ⛸️
#фигурное катание
1
Фигурное катание
Где смотреть контрольные прокаты фигуристов сборной России⛸️
#фигурное катание
2
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменили из-за коронавируса
#фигурное катание