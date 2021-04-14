Во сколько начнется короткая программа у женщин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 15 апреля 2021 года

Командный чемпионат мира по фигурному катанию стартует 15 апреля. В этот день женщины покажут короткую программу. Начало – 10:20 по Москве.

Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева выступят на этом турнире в составе сборной России. Всего короткую программу покажут 12 спортсменок.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию всегда проходит в Японии. Сейчас его впервые принимает Осака.

Россия никогда не выигрывала этот турнир. На нем суммируются очки за результаты в каждом виде программы.

Где смотреть короткую программу у женщин

Прогноз на короткую программу у женщин