Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Анна Щербакова
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#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию #фигурное катание #Анна Щербакова #Елизавета Туктамышева

Во сколько начнется короткая программа у женщин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 15 апреля 2021 года

вчера, 22:27

Таким был подиум на ЧМ-2021. Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова забрали все медали.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Командный чемпионат мира по фигурному катанию стартует 15 апреля. В этот день женщины покажут короткую программу. Начало – 10:20 по Москве.

Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева выступят на этом турнире в составе сборной России. Всего короткую программу покажут 12 спортсменок.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию всегда проходит в Японии. Сейчас его впервые принимает Осака.

Россия никогда не выигрывала этот турнир. На нем суммируются очки за результаты в каждом виде программы.

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