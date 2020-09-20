Анна Щербакова
фигурное катание
Майя Хромых
Анна Фролова
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#Анна Щербакова #фигурное катание #Анна Фролова #Майя Хромых

Щербакова выиграла этап Кубка России в Сызрани. Отрыв от второго места – 40 баллов

20 сентября, 16:13

AFLO/Global Look Press

Результаты в женском одиночном катании на этапе Кубка России в Сызрани:

  1. Анна Щербакова – 246,40
  2. Анна Фролова – 206,01
  3. Майя Хромых – 192,62

Анна Щербакова чисто исполнила четверной флип. За произвольную программу она получила 164,27 балла. До этого Щербакова выиграла короткую программу.

Щербакова тренируется в группе Этери Тутберидзе. Она дважды подряд побеждала на чемпионате России. Кубок России-2020 – отборочное соревнование перед ЧР.

Майя Хромых тоже занимается у Тутберидзе. Она занимала второе место после короткой программы, но в итоге осталась третьей.

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