Анна Щербакова
фигурное катание
Майя Хромых
Анна Фролова
Щербакова выиграла этап Кубка России в Сызрани. Отрыв от второго места – 40 баллов
20 сентября, 16:13
Результаты в женском одиночном катании на этапе Кубка России в Сызрани:
- Анна Щербакова – 246,40
- Анна Фролова – 206,01
- Майя Хромых – 192,62
Анна Щербакова чисто исполнила четверной флип. За произвольную программу она получила 164,27 балла. До этого Щербакова выиграла короткую программу.
Щербакова тренируется в группе Этери Тутберидзе. Она дважды подряд побеждала на чемпионате России. Кубок России-2020 – отборочное соревнование перед ЧР.
Майя Хромых тоже занимается у Тутберидзе. Она занимала второе место после короткой программы, но в итоге осталась третьей.
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