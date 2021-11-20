Анна Щербакова
Алена Косторная
Щербакова – победитель Гран-при Франции. Она выиграла с падением в произвольной программе
27 минут назад
В Гренобле на Гран-при Франции по фигурному катанию женщины представили произвольные программы.
Анна Щербакова – победитель турнира. Она упала при заходе на четверной лутц, но показала лучший результат – 151,75 балла.
Итог:
1. 🇷🇺 Анна Щербакова – 229,69
2. 🇷🇺 Алена Косторная – 221,85
3. 🇯🇵 Вакаба Хигучи – 204,91
После короткой программы три первых места занимали российские спортсменки: Щербакова – первая (77,94), Косторная – (76,44), Синицына – третья (69,89).
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