Анна Щербакова
Алена Косторная
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#Анна Щербакова #Алена Косторная

Щербакова – победитель Гран-при Франции. Она выиграла с падением в произвольной программе

27 минут назад

В Гренобле на Гран-при Франции по фигурному катанию женщины представили произвольные программы. 

Анна Щербакова – победитель турнира. Она упала при заходе на четверной лутц, но показала лучший результат – 151,75 балла.

Итог:

1. 🇷🇺 Анна Щербакова – 229,69

2. 🇷🇺 Алена Косторная – 221,85

3. 🇯🇵 Вакаба Хигучи – 204,91

После короткой программы три первых места занимали российские спортсменки: Щербакова – первая (77,94), Косторная – (76,44), Синицына – третья (69,89).

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Источник:
Гол
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