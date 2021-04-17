Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Анна Щербакова
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Щербакова выиграла произвольную программу на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию
4 часа назад
Произвольная программа у женщин – последний вид на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
Результаты:
- Анна Щербакова (Россия) – 160,58. 12 баллов
- Каори Сакамото (Япония) – 150,29. 11 баллов
- Елизавета Туктамышева (Россия) – 146,23. 10 баллов
- Брэди Теннелл (США) – 133,19. 9 баллов
- Рика Кихира (Япония) – 132,39. 8 баллов
- Карен Чен (США) – 127,24. 7 баллов
- Лара Наки Гутманн (Италия) – 119,14. 6 баллов
- Элисон Шумахер (Канада) – 111,98. 5 баллов
- Джиневра-Лавиния Негрелло (Италия) – 110,65. 4 балла
- Габриэль Дэйлман (Канада) – 107,30. 3 балла
- Майя Маццара (Франция) – 100,11. 2 балла
- Леа Серна (Франция) – 97,63. 1 балл
Анна Щербакова победила во всех соревнованиях сезона, где участвовала. У нее есть золото обычного ЧМ-2021 и золото чемпионата России.
Щербаковой 17 лет. Этот сезон стал для нее вторым на взрослом уровне. Она занимается в группе Этери Тутберидзе.
Елизавета Туктамышева была капитаном сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
Россия впервые в истории выиграла этот турнир. До этого лучшим результатом на командном ЧМ было второе место.
Россия впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию
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