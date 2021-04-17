Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Анна Щербакова
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#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию #фигурное катание #Елизавета Туктамышева #Анна Щербакова

Щербакова выиграла произвольную программу на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию

4 часа назад

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Произвольная программа у женщин – последний вид на командном чемпионате мира по фигурному катанию.

Результаты:

  1. Анна Щербакова (Россия) – 160,58. 12 баллов
  2. Каори Сакамото (Япония) – 150,29. 11 баллов
  3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 146,23. 10 баллов
  4. Брэди Теннелл (США) – 133,19. 9 баллов
  5. Рика Кихира (Япония) – 132,39. 8 баллов
  6. Карен Чен (США) – 127,24. 7 баллов
  7. Лара Наки Гутманн (Италия) – 119,14. 6 баллов
  8. Элисон Шумахер (Канада) – 111,98. 5 баллов
  9. Джиневра-Лавиния Негрелло (Италия) – 110,65. 4 балла
  10. Габриэль Дэйлман (Канада) – 107,30. 3 балла
  11. Майя Маццара (Франция) – 100,11. 2 балла
  12. Леа Серна (Франция) – 97,63. 1 балл

Анна Щербакова победила во всех соревнованиях сезона, где участвовала. У нее есть золото обычного ЧМ-2021 и золото чемпионата России.

Щербаковой 17 лет. Этот сезон стал для нее вторым на взрослом уровне. Она занимается в группе Этери Тутберидзе.

Елизавета Туктамышева была капитаном сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию.

Россия впервые в истории выиграла этот турнир. До этого лучшим результатом на командном ЧМ было второе место.

Россия впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию

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