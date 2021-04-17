Анна Щербакова
Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
фигурное катание
Поделиться:
Комментарии:
0
#Анна Щербакова #Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию #фигурное катание

Сколько Анна Щербакова заработала за победу на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию

4 часа назад

AFLO/Global Look Press

Анна Щербакова – действующая чемпионка мира по фигурному катанию. Она выиграла все турниры сезона, где выступала.

В составе сборной России Щербакова победила на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. Эта победа стала для России первой в истории.

💵 За первое место на командном ЧМ-2021 Россия заработала 180 тысяч долларов. Общий гонорар – 200 тысяч, но 10% заберет член ISU.

💵 Анна Щербакова получает 1/8 часть от этой суммы – 22,5 тысяч долларов. Такое распределение средств описывает официальный сайт ISU.

💵 За победу на обычном ЧМ-2021 Щербакова заработала 64 тысячи долларов – почти в три раза больше, чем за командный ЧМ.

Перед стартом турнира Анна Щербакова участвовала в программе «Вечерний Ургант». Там рассказывала, что вкладывает деньги в акции.

Анне Щербаковой 17 лет. Она впервые участвовала в командном чемпионате мира. Этот турнир проводился в седьмой раз. Он всегда проходит в Японии.

Россия впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ISU
Еще по теме
Сколько русские фигуристы заработали за победу на командном чемпионате мира по фигурному катанию
Щербакова празднует день рождения на чемпионате мира. Чен поздравил ее, подарив торт
Щербакова провела два стабильных года перед Олимпиадой. Пока соперницы решали проблемы и отставали
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Анна Щербакова
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
#фигурное катание