Сколько Анна Щербакова заработала за победу на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию

Анна Щербакова – действующая чемпионка мира по фигурному катанию. Она выиграла все турниры сезона, где выступала.

В составе сборной России Щербакова победила на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. Эта победа стала для России первой в истории.

💵 За первое место на командном ЧМ-2021 Россия заработала 180 тысяч долларов. Общий гонорар – 200 тысяч, но 10% заберет член ISU.

💵 Анна Щербакова получает 1/8 часть от этой суммы – 22,5 тысяч долларов. Такое распределение средств описывает официальный сайт ISU.

💵 За победу на обычном ЧМ-2021 Щербакова заработала 64 тысячи долларов – почти в три раза больше, чем за командный ЧМ.

Перед стартом турнира Анна Щербакова участвовала в программе «Вечерний Ургант». Там рассказывала, что вкладывает деньги в акции.

Анне Щербаковой 17 лет. Она впервые участвовала в командном чемпионате мира. Этот турнир проводился в седьмой раз. Он всегда проходит в Японии.

Россия впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию