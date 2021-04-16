Где смотреть произвольную программу у женщин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 17 апреля 2021 года

17 апреля – заключительный день соревнований на командном чемпионате мира по фигурному катанию. В этот день женщины покажут произвольную программу.

Время начала – 10:45 по Москве. Перед этим состоится произвольная программа в парных соревнованиях. Официальный сайт Первого канала покажет эти виды в прямом эфире.

Трансляция по ТВ начнется в 10:15 по московскому времени. Она продлится до 13:00 с перерывом на новости.

Командный чемпионат мира проходит в Японии. Общий призовой фонд составляет миллион евро. 18 апреля состоятся показательные выступления.

Россия лидирует на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. Результат по итогам шести видов – 91 балл