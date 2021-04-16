Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Анна Щербакова
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#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию #фигурное катание #Анна Щербакова #Елизавета Туктамышева

Где смотреть произвольную программу у женщин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 17 апреля 2021 года

вчера, 23:11

Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева выступят за Россию.

AFLO/Global Look Press

17 апреля – заключительный день соревнований на командном чемпионате мира по фигурному катанию. В этот день женщины покажут произвольную программу.

Время начала – 10:45 по Москве. Перед этим состоится произвольная программа в парных соревнованиях. Официальный сайт Первого канала покажет эти виды в прямом эфире.

Трансляция по ТВ начнется в 10:15 по московскому времени. Она продлится до 13:00 с перерывом на новости.

Командный чемпионат мира проходит в Японии. Общий призовой фонд составляет миллион евро. 18 апреля состоятся показательные выступления.

Россия лидирует на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. Результат по итогам шести видов – 91 балл

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