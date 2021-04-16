Россия лидирует на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. Результат по итогам шести видов – 91 балл

Общий зачет командного чемпионата мира по фигурному катанию по итогам двух соревновательных дней:

Россия – 91

США – 83

Япония – 78

Франция – 56

Италия – 53

Канада – 42

На турнире остаются произвольные программы в двух видах – у женщин и спортивных пар. От России там выступят действующие чемпионы мира.

Россия никогда не побеждала на командных чемпионатах мира. Лучший результат в истории сборной – второе место.

Турнир всегда проходит в Японии. Это коммерческое соревнование. Общий призовой фонд составляет миллион долларов.

Чен – победитель произвольной программы на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию

Синицина и Кацалапов победили в произвольном танце на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию