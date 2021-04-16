Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
фигурное катание
Россия лидирует на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. Результат по итогам шести видов – 91 балл
3 часа назад
Общий зачет командного чемпионата мира по фигурному катанию по итогам двух соревновательных дней:
- Россия – 91
- США – 83
- Япония – 78
- Франция – 56
- Италия – 53
- Канада – 42
На турнире остаются произвольные программы в двух видах – у женщин и спортивных пар. От России там выступят действующие чемпионы мира.
Россия никогда не побеждала на командных чемпионатах мира. Лучший результат в истории сборной – второе место.
Турнир всегда проходит в Японии. Это коммерческое соревнование. Общий призовой фонд составляет миллион долларов.
Чен – победитель произвольной программы на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию
Синицина и Кацалапов победили в произвольном танце на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию
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