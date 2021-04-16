Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
фигурное катание
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#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию #фигурное катание

Россия лидирует на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. Результат по итогам шести видов – 91 балл

3 часа назад

AFLO/Global Look Press

Общий зачет командного чемпионата мира по фигурному катанию по итогам двух соревновательных дней:

  • Россия – 91
  • США – 83
  • Япония – 78
  • Франция – 56
  • Италия – 53
  • Канада – 42

На турнире остаются произвольные программы в двух видах – у женщин и спортивных пар. От России там выступят действующие чемпионы мира.

Россия никогда не побеждала на командных чемпионатах мира. Лучший результат в истории сборной – второе место.

Турнир всегда проходит в Японии. Это коммерческое соревнование. Общий призовой фонд составляет миллион долларов.

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