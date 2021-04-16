Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
фигурное катание
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию #фигурное катание #Виктория Синицина #Никита Кацалапов
Синицина и Кацалапов победили в произвольном танце на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию
51 минуту назад
Завершился произвольный танец на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Результаты:
- Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 130,15. 12 баллов
- Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 124,75. 11 баллов
- Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бейкер (США) – 110,16. 10 баллов
- Аделина Галявиева/Луи Торон (Франция) – 106,58. 9 баллов
- Мисато Коматсубара/Тим Колето (Япония) – 100,82. 8 баллов
- Кэролайн Сусис/Шейн Фирус (Канада) – 97,86. 7 баллов
Виктория Синицина и Никита Кацалапов принесли России 24 балла за два вида программы. 15 апреля они выиграли ритм-танец.
Синицина и Кацалапов – действующие чемпионы мира по фигурному катанию. На ЧМ-2021 сборная России взяла шесть медалей – больше, чем любая из других сборных.
Сборная России закрепила лидерство в общем зачете командного ЧМ-2021. После пяти видов она набрала 73 балла.
Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые