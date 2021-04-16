Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию

Результаты короткой программы у спортивных пар на командном чемпионате мира по фигурному катанию:

Мишина/Галлямов (Россия) – 73,77. 12 баллов Делла Моника/Гуаризе (Италия) – 66,09. 11 баллов Миюра/Кихара (Япония) – 65,82. 10 баллов Книрим/Фрэйзер (США) – 65,68. 9 баллов Хамон/Стрекалин (Франция) – 61,37. 8 баллов Матте/Ферлан (Канада) – 54,91. 7 баллов

Анастасия Мишина и Александр Галлямов принесли России еще 12 баллов. Сборная России набрала 61 балл за четыре вида программы. Она лидирует на турнире.

Мишина и Галлямов – действующие чемпионы мира по фигурному катанию. Они выиграли дебютный для себя турнир.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Японии. Даты проведения: 15 – 18 апреля. В этом году ЧМ впервые принимает Осака.