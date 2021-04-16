Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
фигурное катание
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
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Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию
2 часа назад
Результаты короткой программы у спортивных пар на командном чемпионате мира по фигурному катанию:
- Мишина/Галлямов (Россия) – 73,77. 12 баллов
- Делла Моника/Гуаризе (Италия) – 66,09. 11 баллов
- Миюра/Кихара (Япония) – 65,82. 10 баллов
- Книрим/Фрэйзер (США) – 65,68. 9 баллов
- Хамон/Стрекалин (Франция) – 61,37. 8 баллов
- Матте/Ферлан (Канада) – 54,91. 7 баллов
Анастасия Мишина и Александр Галлямов принесли России еще 12 баллов. Сборная России набрала 61 балл за четыре вида программы. Она лидирует на турнире.
Мишина и Галлямов – действующие чемпионы мира по фигурному катанию. Они выиграли дебютный для себя турнир.
Командный чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Японии. Даты проведения: 15 – 18 апреля. В этом году ЧМ впервые принимает Осака.
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