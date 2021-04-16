Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
фигурное катание
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
Поделиться:
Комментарии:
0
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию #фигурное катание #Александр Галлямов #Анастасия Мишина

Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию

2 часа назад

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Результаты короткой программы у спортивных пар на командном чемпионате мира по фигурному катанию:

  1. Мишина/Галлямов (Россия) – 73,77. 12 баллов
  2. Делла Моника/Гуаризе (Италия) – 66,09. 11 баллов
  3. Миюра/Кихара (Япония) – 65,82. 10 баллов
  4. Книрим/Фрэйзер (США) – 65,68. 9 баллов
  5. Хамон/Стрекалин (Франция) – 61,37. 8 баллов
  6. Матте/Ферлан (Канада) – 54,91. 7 баллов

Анастасия Мишина и Александр Галлямов принесли России еще 12 баллов. Сборная России набрала 61 балл за четыре вида программы. Она лидирует на турнире.

Мишина и Галлямов – действующие чемпионы мира по фигурному катанию. Они выиграли дебютный для себя турнир.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Японии. Даты проведения: 15 – 18 апреля. В этом году ЧМ впервые принимает Осака.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Узнаем новых фигуристов-чемпионов. Мишина меняла партнера и теряла мотивацию, Галлямов ориентируется на Златана
Сколько русские фигуристы заработают за командный чемпионат мира по фигурному катанию
Как проходит командный чемпионат мира по фигурному катанию? Зачем он нужен? Почему Россия там никогда не выигрывала?
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
#фигурное катание
#Александр Галлямов
#Анастасия Мишина