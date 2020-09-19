Анна Щербакова
фигурное катание
Майя Хромых
Анна Фролова
Щербакова выиграла короткую программу на первом этапе Кубка России. Ее преимущество – 13 баллов
19 сентября, 16:10
Первый этап Кубка России по фигурному катанию проходит в Сызрани. Женщины показали короткую программу. Первая тройка:
1. Анна Щербакова – 82,13
2. Майя Хромых – 69,28
3. Анна Фролова – 68,19
- Анна Щербакова – действующая чемпионка России. Она занимается в группе Этери Тутберидзе.
- Евгения Медведева пропускает первый этап Кубка России, хотя изначально на него заявилась.
- Произвольная программа у женщин пройдет 20 сентября. «Первый канал» транслирует этап на официальном сайте.
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