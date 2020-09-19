Анна Щербакова
фигурное катание
Майя Хромых
Анна Фролова
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#Анна Щербакова #фигурное катание #Анна Фролова #Майя Хромых

Щербакова выиграла короткую программу на первом этапе Кубка России. Ее преимущество – 13 баллов

19 сентября, 16:10

AFLO/Global Look Press

Первый этап Кубка России по фигурному катанию проходит в Сызрани. Женщины показали короткую программу. Первая тройка:

1. Анна Щербакова – 82,13

2. Майя Хромых – 69,28

3. Анна Фролова – 68,19

  • Анна Щербакова – действующая чемпионка России. Она занимается в группе Этери Тутберидзе.
  • Евгения Медведева пропускает первый этап Кубка России, хотя изначально на него заявилась.
  • Произвольная программа у женщин пройдет 20 сентября. «Первый канал» транслирует этап на официальном сайте.
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