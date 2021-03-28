Щербакова выступит на командном чемпионате мира в Японии

С 15 по 18 апреля в Осаке пройдет командный чемпионат мира по фигурному катанию. В нем выступит 17-летняя Анна Щербакова.

В разговоре со Sport24 она сказала:

«Да, я приму участие в командном чемпионате мира в Японии. Это очень радостно для меня. И хочется уже… Такой тяжелый эмоциональный сезон был. Хочется, наверное, отпустить это и с удовольствием туда съездить и выступить спокойнее.

Но это никак не отменяет того, что я все равно буду выкладываться на максимум и постараюсь показать все, на что способна».

Щербакова – чемпионка мира по фигурному катанию. Она выиграла соревнования в женском одиночном виде.