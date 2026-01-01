Майя Хромых

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Фигурное катание
Валиева выступит первой в короткой программе на ЧР-2022 по фигурному катанию. Щербакова получила десятый номер
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию-2022: прогноз на женские соревнования, 24-25 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Во сколько начало короткой программы у женщин на чемпионате России по фигурному катанию, 24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Где смотреть короткую программу у женщин: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Состав участников чемпионата России по фигурному катанию-2022
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Все участники финала серии Гран-при по фигурному катанию
#Гран-при России
Фигурное катание
Валиева выиграла Гран-при России по фигурному катанию. Она опередила Туктамышеву на 43 балла ⛸
#Камила Валиева
Фигурное катание
Главные участники Гран-при России по фигурному катанию
#Гран-при России
Фигурное катание
Щербакова выиграла Гран-при Италии. Она показала личный рекорд в произвольной программе ⛸
#Анна Щербакова
Фигурное катание
🇧🇪 Луна Хендрикс выиграла короткую программу на Гран-при Италии. Она обошла Хромых и Щербакову
#Гран-при Италии
Фигурное катание
Фигуристка Хромых выиграла турнир Budapest Trophy. Щербакова стала второй
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Все участники Гран-при России по фигурному катанию: Туктамышева, Валиева, Коляда
#фигурное катание
Фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: состав участников у женщин
#фигурное катание
Фигурное катание
Хромых заменит Косторную на турнире сборной России в Москве
#Майя Хромых
Фигурное катание
Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию. Ее результат – 264 балла
#фигурное катание
Фигурное катание
Щербакова выиграла этап Кубка России в Сызрани. Отрыв от второго места – 40 баллов
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу на первом этапе Кубка России. Ее преимущество – 13 баллов
#Анна Щербакова