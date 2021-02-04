Майя Хромых
Кубок Первого канала (фигурное катание)
Командный турнир по фигурному катанию
фигурное катание
Алена Косторная
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Хромых заменит Косторную на турнире сборной России в Москве
04 февраля, 11:12
4 февраля Федерация фигурного катания России сообщила, что Алена Косторная пропустит командный турнир сборной России. Причина – она еще не восстановилась после болезни.
5 февраля: ФФКР пишет, что Косторную заменит Майя Хромых.
Хромых – 14-летняя фигуристка. Она участвовала на юниорском чемпионате мира. А на минувшем чемпионате России заняла пятое место.
«Кубок Первого канала» пройдет с 5 по 7 февраля. Главное об этом турнире вы можете прочитать в нашем материале:
«Кубок Первого канала» – это проверенный формат для пиара фигурки и замена Европе. Зато турнир по прыжкам – эксперимент
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