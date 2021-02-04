Хромых заменит Косторную на турнире сборной России в Москве

4 февраля Федерация фигурного катания России сообщила, что Алена Косторная пропустит командный турнир сборной России. Причина – она еще не восстановилась после болезни.

5 февраля: ФФКР пишет, что Косторную заменит Майя Хромых.

Хромых – 14-летняя фигуристка. Она участвовала на юниорском чемпионате мира. А на минувшем чемпионате России заняла пятое место.

«Кубок Первого канала» пройдет с 5 по 7 февраля. Главное об этом турнире вы можете прочитать в нашем материале:

«Кубок Первого канала» – это проверенный формат для пиара фигурки и замена Европе. Зато турнир по прыжкам – эксперимент