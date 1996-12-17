Елизавета Туктамышева

Дата рождения
17 декабря 1996 г.
Достижения
Чемпионка мира 2015 г.
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Новости
Почему на взрослом ЧР-2022 выступали фигуристки-юниорки младше 15 лет. Они лучше Туктамышевой, но на Олимпиаду не попадут
#фигурное катание
Туктамышева получила в подарок собственный портрет – прямо из рук тренера Мишина 👑
#Елизавета Туктамышева
Онлайн-трансляция чемпионата России по фигурному катанию-2022: там выступают будущие участники Олимпиады-2022
#фигурное катание
Фигурное катание готовится к важнейшей реформе правил: запрет на 15-летних участниц на взрослом уровне. Россия выступает против
#фигурное катание
Все программы фигуристов сборной России на олимпийский сезон
#фигурное катание
Главное о контрольных прокатах фигуристов сборной России: кто выступает, зачем нужны, какие программы покажут
#фигурное катание
Состав России в фигурке на олимпийский сезон. Чемпионы Европы – в резерве, Медведевой и Загитовой вообще нет
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#фигурное катание
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Серебро Туктамышевой важнее любого золота
#Елизавета Туктамышева
Видите везде споры про Туктамышеву и Медведеву? Объясняем, что сейчас творится в фигурке
#фигурное катание
Сколько русские фигуристы заработали за победу на командном чемпионате мира по фигурному катанию
#фигурное катание
Сколько русские фигуристы заработали за выступление на чемпионате мира
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Туктамышева расплакалась после проката. Она выиграла медаль ЧМ впервые за шесть лет
#Елизавета Туктамышева
Туктамышева побеждает время. В возрасте, когда многие звезды заканчивают, она попадает на чемпионат мира и растет в прыжках
#Елизавета Туктамышева
Финал Кубка России – последний шанс на ЧМ для Туктамышевой. Против нее выйдет Косторная, которая заваливает сезон
#Елизавета Туктамышева
Онлайн чемпионата России по фигурному катанию: Щербакова выиграла, Трусова – третья
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#фигурное катание
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Кто такая Анастасия Гулякова – фигуристка, которая обошла Трусову
#Анастасия Гулякова
Все бывшие чемпионки женской фигурки провалили сезон. Эра официально поменялась
#фигурное катание
Теперь чемпионат России – главный турнир в женской фигурке
#фигурное катание
Месси – это Брэд Питт, а Гвардиола – Лев Толстой. Побаловались в приложении Gradient
#мир