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Фигурное катание
Спортсмен
Елизавета Туктамышева
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Елизавета Туктамышева
Дата рождения
17 декабря 1996 г.
Достижения
Чемпионка мира 2015 г.
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Материалы
Новости
Фигурное катание
Туктамышева вошла в комиссию спортсменов Федерации фигурного катания. Оно обошла Загитову и Медведеву в голосовании
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Туктамышева не попадает в тройку призеров на чемпионате России по фигурному катанию с сезона-2014/15
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25 декабря 2021, 20:32
Фигурное катание
Валиева выступит первой в короткой программе на ЧР-2022 по фигурному катанию. Щербакова получила десятый номер
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22 декабря 2021, 21:06
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Чемпионат России по фигурному катанию-2022: прогноз на женские соревнования, 24-25 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
21 декабря 2021, 22:15
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Во сколько начало короткой программы у женщин на чемпионате России по фигурному катанию, 24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
17 декабря 2021, 14:50
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Где смотреть короткую программу у женщин: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
17 декабря 2021, 14:50
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#Чемпионат России по фигурному катанию
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Валиева выиграла Гран-при России по фигурному катанию. Она опередила Туктамышеву на 43 балла ⛸
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25 ноября 2021, 11:06
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Валиева лидирует на Skate Canada после короткой программы. Косторная показала новую постановку ⛸
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30 октября 2021, 06:23
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Косторная, Туктамышева и Валиева из-за задержки с визами отложили вылет в Канаду. До Гран-при осталась неделя
#Россия (фигурное катание)
22 октября 2021, 21:23
Фигурное катание
Валиева – победительница Finlandia Trophy. Туктамышева заняла второе место, Косторная – третье
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10 октября 2021, 21:32
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Туктамышева стала первой на короткой программе на Finlandia Trophy
#Елизавета Туктамышева
09 октября 2021, 19:57
Фигурное катание
Туктамышева победила на первом этапе Кубка России по фигурному катанию. 14-летняя Яметова стала второй
#Елизавета Туктамышева
24 сентября 2021, 15:20
Фигурное катание
Все участники Гран-при России по фигурному катанию: Туктамышева, Валиева, Коляда
#фигурное катание
16 сентября 2021, 20:06
Фигурное катание
Косторная, Туктамышева и Валиева – среди участников Finlandia Trophy 2021
#Елизавета Туктамышева
14 сентября 2021, 16:42
Фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: во сколько начало произвольной программы у женщин, 12 сентября 2021 года
#фигурное катание
11 сентября 2021, 17:27
Фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: во сколько начало короткой программы у женщин, 11 сентября 2021 года
#фигурное катание
10 сентября 2021, 09:06
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Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: состав участников у женщин
#фигурное катание
10 сентября 2021, 08:40
Фигурное катание
Состав участников контрольных прокатов фигуристов сборной России
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09 сентября 2021, 17:19
Фигурное катание
Сколько Елизавета Туктамышева заработала за победу на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию
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Щербакова выиграла произвольную программу на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию
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17 апреля 2021, 12:42
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Где смотреть произвольную программу у женщин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 17 апреля 2021 года
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Сборная России взяла шесть медалей на ЧМ по фигурному катанию. Это повторение результата 1999 года
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Россия брала медали в женском фигурном катании на семи из десяти последних ЧМ. Медведева принесла больше всех
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Впервые в истории фигурного катания фигуристки из России заняли весь пьедестал на чемпионате мира
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Россия взяла все медали в женских соревнованиях на ЧМ по фигурному катанию. У Щербаковой – золото 🥇
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Прогноз на женскую произвольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию, 26 марта 2021 года
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Трусова сорвала каскад и стала двенадцатой после короткой программы на ЧМ. Щербакова лидирует, Туктамышева – третья
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Прогноз на чемпионат мира по фигурному катанию, который проходит с 22 по 28 марта
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Косторная идет шестой после короткой программы в финале Кубка России по фигурному катанию
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«Внутри меня жила маленькая девочка. Но вы ее убили», – твит Туктамышевой после непопадания на ЧМ
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27 февраля 2019, 17:51