Елизавета Туктамышева

Дата рождения
17 декабря 1996 г.
Достижения
Чемпионка мира 2015 г.
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Фигурное катание
Туктамышева вошла в комиссию спортсменов Федерации фигурного катания. Оно обошла Загитову и Медведеву в голосовании
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Туктамышева 14-й раз выступила на чемпионате России и стала рекордсменкой женского одиночного катания
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Туктамышева не попадает в тройку призеров на чемпионате России по фигурному катанию с сезона-2014/15
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Валиева выступит первой в короткой программе на ЧР-2022 по фигурному катанию. Щербакова получила десятый номер
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию-2022: прогноз на женские соревнования, 24-25 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Во сколько начало короткой программы у женщин на чемпионате России по фигурному катанию, 24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Где смотреть короткую программу у женщин: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Состав участников чемпионата России по фигурному катанию-2022
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Все участники финала серии Гран-при по фигурному катанию
#Гран-при России
Фигурное катание
Валиева выиграла Гран-при России по фигурному катанию. Она опередила Туктамышеву на 43 балла ⛸
#Камила Валиева
Фигурное катание
Главные участники Гран-при России по фигурному катанию
#Гран-при России
Фигурное катание
Валиева лидирует на Skate Canada после короткой программы. Косторная показала новую постановку ⛸
#Skate Canada
Фигурное катание
Косторная, Туктамышева и Валиева из-за задержки с визами отложили вылет в Канаду. До Гран-при осталась неделя
#Россия (фигурное катание)
Фигурное катание
Валиева – победительница Finlandia Trophy. Туктамышева заняла второе место, Косторная – третье
#Камила Валиева
Фигурное катание
Туктамышева стала первой на короткой программе на Finlandia Trophy
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Туктамышева победила на первом этапе Кубка России по фигурному катанию. 14-летняя Яметова стала второй
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Все участники Гран-при России по фигурному катанию: Туктамышева, Валиева, Коляда
#фигурное катание
Фигурное катание
Косторная, Туктамышева и Валиева – среди участников Finlandia Trophy 2021
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: во сколько начало произвольной программы у женщин, 12 сентября 2021 года
#фигурное катание
Фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: во сколько начало короткой программы у женщин, 11 сентября 2021 года
#фигурное катание
Фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: состав участников у женщин
#фигурное катание
Фигурное катание
Состав участников контрольных прокатов фигуристов сборной России
#фигурное катание
Фигурное катание
Сколько Елизавета Туктамышева заработала за победу на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Россия впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Щербакова выиграла произвольную программу на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Где смотреть произвольную программу у женщин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 17 апреля 2021 года
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Россия лидирует на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. Результат первого дня – 49 баллов
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Во сколько начнется короткая программа у женщин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 15 апреля 2021 года
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Где смотреть короткую программу у женщин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 15 апреля 2021 года
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Прогноз на короткую программу у женщин на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию. 15 апреля 2021 года
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Туктамышева – капитан сборной России на командном ЧМ по фигурному катанию
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Состав участников командного чемпионата мира по фигурному катанию, 15 – 18 апреля 2021 года
#Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание
Кихира – лидер мирового рейтинга фигуристок. Она заняла седьмое место на ЧМ-2021
#фигурное катание
Фигурное катание
Россия объявила состав на командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
#фигурное катание
Фигурное катание
Сборная России взяла шесть медалей на ЧМ по фигурному катанию. Это повторение результата 1999 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Сколько Туктамышева заработала за второе место на чемпионате мира по фигурному катанию
#Елизавета Туктамышева
1
Фигурное катание
Россия брала медали в женском фигурном катании на семи из десяти последних ЧМ. Медведева принесла больше всех
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Впервые в истории фигурного катания фигуристки из России заняли весь пьедестал на чемпионате мира
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Россия взяла все медали в женских соревнованиях на ЧМ по фигурному катанию. У Щербаковой – золото 🥇
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Прогноз на женскую произвольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию, 26 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Трусова сорвала каскад и стала двенадцатой после короткой программы на ЧМ. Щербакова лидирует, Туктамышева – третья
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Прогноз на короткую программу у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Когда выступят фигуристки из России в короткой программе у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Ни один действующий призер у женщин не выступит на ЧМ-2021 по фигурному катанию
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Прогноз на чемпионат мира по фигурному катанию, который проходит с 22 по 28 марта
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Туктамышева не вставила четверной прыжок в произвольную программу на ЧМ-2021
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Туктамышева, Трусова, Щербакова, Коляда и Семененко вошли в состав сборной России на чемпионат мира в Стокгольме
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Состав участников финала Кубка России по фигурному катанию
#Кубок России по фигурному катанию
Фигурное катание
Косторная идет шестой после короткой программы в финале Кубка России по фигурному катанию
#Алена Косторная
Фигурное катание
Женщины выиграли соревнование по прыжкам на командном турнире по фигурному катанию
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
Состав участников командного турнира сборной России по фигурному катанию
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию. Ее результат – 264 балла
#фигурное катание
Фигурное катание
Щербакова лидирует на чемпионате России по фигурному катанию. Перед турниром она перенесла коронавирус
#фигурное катание
Фигурное катание
Расписание чемпионата России по фигурному катанию ⛸️
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию ⛸️
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Состав участников чемпионата России по фигурному катанию
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Первый канал убрал из телеэфира трансляцию этапа Кубка России по фигурному катанию
#Кубок России по фигурному катанию
Фигурное катание
Туктамышева пропустит пятый этап Кубка России из-за коронавируса
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Туктамышева не выигрывала этапы Гран-при с октября 2018 года
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Туктамышева победила на Гран-при России. Гулякова попала в тройку ⛸️
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Щербакова выиграла этап Кубка России по фигурному катанию ⛸️
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Щербакова заняла второе место в короткой программе на этапе Кубка России в Сочи. Лидер – Дарья Усачева
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Кубок России по фигурке: где смотреть, когда будет, что дает ⛸️
#фигурное катание
1
Фигурное катание
Где смотреть контрольные прокаты фигуристов сборной России⛸️
#фигурное катание
2
Фигурное катание
Русские фигуристки побеждают на чемпионате Европы с 2014 года. За это время набрали 17 медалей
#фигурное катание
Фигурное катание
«Внутри меня жила маленькая девочка. Но вы ее убили», – твит Туктамышевой после непопадания на ЧМ
#Елизавета Туктамышева