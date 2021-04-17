Сколько Елизавета Туктамышева заработала за победу на командном ЧМ-2021 по фигурному катанию

Елизавета Туктамышева была капитаном сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Россия впервые в истории выиграла этот турнир.

💵 Общий гонорар за победу – 200 тысяч долларов. Член ISU забирает 10% от этой суммы. 180 тысяч распределяются равными долями на восемь спортсменов.

💵 Туктамышева получила 22,5 тысячи долларов. Это меньше, чем она заработала за выступление на обычном ЧМ-2021. Там гонорар Туктамышевой составлял 47 тысяч долларов.

Командный ЧМ-2021 по фигурному катанию – коммерческий турнир. Общий призовой фонд никогда не изменяется: на все команды выделен миллион долларов.

Из-за коммерческого статуса турнира Россия может использовать флаг и гимн. Официальный статус тоже есть: засчитываются все рекорды по баллам за программы.

Елизавете Туктамышевой 24 года. Она занимается в группе Мишина. Командный ЧМ-2021 проходил в Осаке. Япония всегда принимает этот турнир.

Россия впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию