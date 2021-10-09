Елизавета Туктамышева
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#Елизавета Туктамышева

Туктамышева стала первой на короткой программе на Finlandia Trophy

час назад

10 октября на Finlandia Trophy фигуристки представили свою короткую программу. Так выглядят итоги:

1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 81,53. Это ее личный рекорд.

2. Алена Косторная (Россия) – 78,61.

3. Камила Валиева (Россия) – 74,93. Она упала с тройного акселя.

4. Анастасия Губанова (Грузия) – 69,50.

5. Карен Чен (США) – 67,50.

6. Йенни Сааринен (Финляндия) – 67,05.

7. Ева Лотта Киибус (Эстония) – 64,53.

8. Виктория Сафонова (Беларусь) – 64,26.

9. Эмбер Гленн (США) – 60,76.

10. Николь Шотт (Германия) – 60,25.

11. Маделин Скиза (Канада) – 59,29.

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Источник:
Гол
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