Елизавета Туктамышева
Туктамышева стала первой на короткой программе на Finlandia Trophy
час назад
10 октября на Finlandia Trophy фигуристки представили свою короткую программу. Так выглядят итоги:
1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 81,53. Это ее личный рекорд.
2. Алена Косторная (Россия) – 78,61.
3. Камила Валиева (Россия) – 74,93. Она упала с тройного акселя.
4. Анастасия Губанова (Грузия) – 69,50.
5. Карен Чен (США) – 67,50.
6. Йенни Сааринен (Финляндия) – 67,05.
7. Ева Лотта Киибус (Эстония) – 64,53.
8. Виктория Сафонова (Беларусь) – 64,26.
9. Эмбер Гленн (США) – 60,76.
10. Николь Шотт (Германия) – 60,25.
11. Маделин Скиза (Канада) – 59,29.
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