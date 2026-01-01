Торонто (х)

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У хоккеиста Амирова обнаружена опухоль мозга. Все вскрылось из-за сотрясения, хотя в январе он еще играл в КХЛ
#Родион Амиров
За Россию сыграет форвард с тремя матчами в сезоне НХЛ. От него отказался клуб, но сборная рассматривает в олимпийский состав
#Кирилл Семенов
Звезда НХЛ Мэттьюс сбрил усы, которые все обсуждали несколько лет. Это итог акции на 134 тысячи долларов 🪒
#Остон Мэттьюс
Трансфер года в русском хоккее: Гусев вернулся из НХЛ в СКА. Почему это случилось и что это значит для всех
#Никита Гусев
В НХЛ канадцев в два раза больше, чем американцев. И это большой кризис канадцев. Что-что?
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#НХЛ
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Невероятный дебютант НХЛ: 42-летний парень из АХЛ, который работает ледоукладчиком
#Каролина
Буллит в маске Бибера – красивая пародия и отсылка к пари с перекрашиванием волос
#НХЛ
Пьяный лидер «Торонто» снял штаны на улице. Теперь его обвиняют в хулиганстве
#Остон Мэттьюс
Хоккеисты «Торонто» спустились в метро, потренировались в центре города и раздали автографы
#Торонто (х)
Россию чуть не обыграл швед из «Торонто». В прошлых матчах его били из-за хорошей игры
#Расмус Сандин
Борщ и доброе пожелание от тренера – так «Авангард» поддержал Михеева в НХЛ
#Илья Михеев
48 миллионов на трех игроков. «Торонто», ты сошел с ума?
#Торонто (х)
Влюбить в себя всю НХЛ можно одним хорошим матчем и добрым интервью
#Илья Михеев
Хоккеисты «Торонто» целуют сырую рыбу – это посвящение в жители канадского острова
#Торонто (х)