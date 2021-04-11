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#Остон Мэттьюс #НХЛ #Хоккей #Торонто (х)

Остон Мэттьюс – первый американец в истории НХЛ с 30+ голами в каждом из первых пяти сезонов

вчера, 10:30

Хет-трик в ворота «Оттавы» помогли Остону Мэттьюсу из «Торонто» достичь отметки в 30 голов в этом сезоне НХЛ. Сейчас Мэттьюсу 23 года, в лиге он проводит пятый сезон. И вот его голевая статистика:

  • Сезон-2016/17 – 40 голов.
  • Сезон-2017/18 – 34.
  • Сезон-2018/19 – 37.
  • Сезон-2019/20 – 47.
  • Сезон-2020/21 – 30.

К 23 годам Мэттьюс стал первым американцем, забивавшим минимум 30 голов в каждом из своих первых пяти сезонов в НХЛ с момента начала карьеры.

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Источник:
твиттер пресс-службы НХЛ
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