Остон Мэттьюс – первый американец в истории НХЛ с 30+ голами в каждом из первых пяти сезонов

Хет-трик в ворота «Оттавы» помогли Остону Мэттьюсу из «Торонто» достичь отметки в 30 голов в этом сезоне НХЛ. Сейчас Мэттьюсу 23 года, в лиге он проводит пятый сезон. И вот его голевая статистика:

Сезон-2016/17 – 40 голов.

Сезон-2017/18 – 34.

Сезон-2018/19 – 37.

Сезон-2019/20 – 47.

Сезон-2020/21 – 30.

К 23 годам Мэттьюс стал первым американцем, забивавшим минимум 30 голов в каждом из своих первых пяти сезонов в НХЛ с момента начала карьеры.