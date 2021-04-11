Остон Мэттьюс
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Торонто (х)
Остон Мэттьюс – первый американец в истории НХЛ с 30+ голами в каждом из первых пяти сезонов
вчера, 10:30
Хет-трик в ворота «Оттавы» помогли Остону Мэттьюсу из «Торонто» достичь отметки в 30 голов в этом сезоне НХЛ. Сейчас Мэттьюсу 23 года, в лиге он проводит пятый сезон. И вот его голевая статистика:
- Сезон-2016/17 – 40 голов.
- Сезон-2017/18 – 34.
- Сезон-2018/19 – 37.
- Сезон-2019/20 – 47.
- Сезон-2020/21 – 30.
К 23 годам Мэттьюс стал первым американцем, забивавшим минимум 30 голов в каждом из своих первых пяти сезонов в НХЛ с момента начала карьеры.
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