НХЛ
Торонто (х)
Баффало
«Баффало» станет первым клубом США, сыгравшим в «Классике наследия». Раньше в ней участвовали только команды Канады
4 часа назад
НХЛ объявила детали о матче «Классики наследия» в сезоне-2022/23.
- Игра пройдет 13 марта. В ней встретятся «Торонто» и «Баффало».
- Матч состоится на открытом воздухе в канадском Гамильтоне.
«Классика наследия» – одна из трех игр, проводимых НХЛ на открытом воздухе в течение регулярного чемпионата. Но в отличие от «Зимней классики» и «Стадионной серии» эту игру проводят нерегулярно.
Первый матч прошел в 2003 году, всего с тех пор было пять игр. В них участвовали только канадские команды, «Баффало» будет первым американским клубом в «Классике наследия». Клуб базируется в одноименном городе возле границы с Канадой.
«Мы снова отметим выдающуюся роль Канады в истории нашей игры, возобновив при этом великое и давнее соперничество в НХЛ», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.
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