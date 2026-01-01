Василий Пономарев

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Хоккей
Пять игроков из состава России на МЧМ-2022 играли на прошлом турнире
#Россия U20
Хоккей
Пономарев – автор первого гола России в плей-офф МЧМ. Он же забил первым в группе
#Василий Пономарев
Хоккей
Василий Пономарев – лучший игрок сборной России в игре против США
#Василий Пономарев
Хоккей
Сборная России обыграла США на МЧМ-2021. Пономарев забил дважды
#МЧМ-2021
Хоккей
Пономарев – автор первого гола России на МЧМ-2021
#Василий Пономарев