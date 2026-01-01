Василий Пономарев

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13 историй об игроках России на МЧМ-2022: целует клюшку с обеих сторон, возит чемодан с книгами, потерял зуб из-за простуды
#Россия U20
«Любэ» – главная группа для хоккеистов сборной России. Выходят под ее песни и поют сами
#Россия U20
Что мы узнали о сборной России за четыре матча МЧМ: задумка с буллитом, музыка и книги
#Россия U20
Лучше узнаем Пономарева – неожиданного лидера России. Он привез на МЧМ чемодан с книгами
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#Василий Пономарев
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