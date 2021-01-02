Данил Башкиров
МЧМ-2021
Хоккей
Флориан Элиас
Россия U20
Германия U20
Поделиться:
Комментарии:
0
#Данил Башкиров #МЧМ-2021 #Россия U20 #Хоккей #Германия U20 #Флориан Элиас

Башкиров – лучший игрок сборной России в игре с Германией

02 января, 22:46

Россия U20 обыграла Германию U20 в 1/4 финала МЧМ-2021. Счет матча – 2:1.

Победную шайбу в этом матче забросил Данил Башкиров. Он признан лучшим игроком в составе сборной России.

Для Башкирова этот гол стал первым на всем турнире. В КХЛ он играет за «Салават Юлаев». Башкирову 19 лет.

У немцев лучшим стал Флориан Элиас. Он забил единственный гол сборной Германии в третьем периоде матча.

Сборная России – первый полуфиналист МЧМ-2021

Аскаров пропускает голы в каждом матче на МЧМ-2021

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
«Любэ» – главная группа для хоккеистов сборной России. Выходят под ее песни и поют сами
На скамейке Германии висит свитер игрока, который сидит на карантине во время МЧМ
Все спорят из-за фамилии лидера Германии на МЧМ. У нее три варианта, легкий – ошибка
Сборная России потеряла игрока, который взбодрил ее на групповом этапе МЧМ
В полуфинале МЧМ будет жеребьевка по рейтингу. Там Россия может сыграть с Канадой
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Данил Башкиров
#МЧМ-2021
#Россия U20
#Хоккей
#Германия U20
#Флориан Элиас