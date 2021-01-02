Башкиров – лучший игрок сборной России в игре с Германией

Россия U20 обыграла Германию U20 в 1/4 финала МЧМ-2021. Счет матча – 2:1.

Победную шайбу в этом матче забросил Данил Башкиров. Он признан лучшим игроком в составе сборной России.

Для Башкирова этот гол стал первым на всем турнире. В КХЛ он играет за «Салават Юлаев». Башкирову 19 лет.

У немцев лучшим стал Флориан Элиас. Он забил единственный гол сборной Германии в третьем периоде матча.

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