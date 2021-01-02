Данил Башкиров
МЧМ-2021
Хоккей
Флориан Элиас
Россия U20
Германия U20
Башкиров – лучший игрок сборной России в игре с Германией
02 января, 22:46
Россия U20 обыграла Германию U20 в 1/4 финала МЧМ-2021. Счет матча – 2:1.
Победную шайбу в этом матче забросил Данил Башкиров. Он признан лучшим игроком в составе сборной России.
Для Башкирова этот гол стал первым на всем турнире. В КХЛ он играет за «Салават Юлаев». Башкирову 19 лет.
У немцев лучшим стал Флориан Элиас. Он забил единственный гол сборной Германии в третьем периоде матча.
Сборная России – первый полуфиналист МЧМ-2021
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