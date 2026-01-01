Германия U20

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Лучший форвард МЧМ-2021 дебютировал в НХЛ
#Тим Штюцле
Хоккей
Штюцле – лучший форвард МЧМ-2021
#Тим Штюцле
Хоккей
Три игрока забили 13 из 15 голов сборной Германии на МЧМ-2021
#Германия U20
Хоккей
Форвард cборной России Афанасьев набрал очки в трех матчах подряд на МЧМ-2021
#Егор Афанасьев
Хоккей
Штюцле – один из трех лучших игроков Германии на МЧМ-2021
#Тим Штюцле
Хоккей
Башкиров – лучший игрок сборной России в игре с Германией
#Данил Башкиров
Хоккей
Аскаров пропускает голы в каждом матче на МЧМ-2021
#Ярослав Аскаров
Хоккей
Сборная России – первый полуфиналист МЧМ-2021
#Россия U20
Хоккей
Башкиров забил в ворота Германии на МЧМ. До плей-офф у него не было голов
#Данил Башкиров
Хоккей
Пономарев – автор первого гола России в плей-офф МЧМ. Он же забил первым в группе
#Василий Пономарев
Хоккей
Чинахов пропускает игру с Германией на МЧМ. Он травмировался в матче с Австрией
#Егор Чинахов
Хоккей
Форвард России U20 Абрамов дисквалифицирован на матч с Германией в четвертьфинале МЧМ
#Михаил Абрамов
Хоккей
Где смотреть матч Россия – Германия
#Россия U20
Хоккей
Австрия пропустила больше всех и забила один гол на МЧМ-2021. В ворота России
#МЧМ-2021
Хоккей
Зеграс – главный бомбардир МЧМ-2021 после группового этапа
#МЧМ-2021
Хоккей
Все пары плей-офф МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Россия сыграет с Германией в плей-офф МЧМ-2021
#Россия U20
Хоккей
Канада и США – победители групп на МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Игрок сборной Словакии Фейт забил первый гол МЧМ-2021
#МЧМ-2021