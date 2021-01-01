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#Россия U20 #МЧМ-2021 #Хоккей #Германия U20

Россия сыграет с Германией в плей-офф МЧМ-2021

01 января, 07:55

Keystone Press Agency/Global Look Press

Завершился групповой этап МЧМ-2021. Сборная России U20 набрала восемь очков в группе B, где заняла второе место. В плей-офф она сыграет против Германии U20. Матч начнется 2 января в 20:00 по московскому времени.

Германия участвовала в группе А, где заняла третье место. В решающем матче за выход в плей-офф Германия обыграла Швейцарию (5:4). Перед этим в овертайме победила Словакию (4:3).

Россия потеряла очки в играх против Чехии (0:2) и Швеции (4:3, ОТ). Матчи плей-офф состоятся 2 и 3 января 2021 года.

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