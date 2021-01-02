Германия U20
МЧМ-2021
Хоккей
Тим Штюцле
Джон-Джейсон Петерка
Флориан Элиас
Россия U20
Три игрока забили 13 из 15 голов сборной Германии на МЧМ-2021
02 января, 23:45
Сборная Германии U20 вылетела из розыгрыша МЧМ-2021. В 1/4 финала она проиграла России U20 (1:2).
Звено Флориана Элиаса, Джона-Джейсона Петерки и Тима Штюцле забросило 13 из 15 шайб Германии на всем турнире.
Элиас и Петерка имеют по четыре гола, Штюцле – пять. Еще по одному разу забили Марио Циммерманн и Самуэль Дюбе.
Выход в четвертьфинал – лучший результат Германии U20 за все время игры на МЧМ.
Штюцле – один из трех лучших игроков Германии на МЧМ-2021
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