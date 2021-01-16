Лучший форвард МЧМ-2021 дебютировал в НХЛ

Тим Штюцле сыграл за «Оттаву» в игре против «Торонто» (5:3). В этом матче он не сделал результативных действий, но провел на площадке 12 минут. Игра стала дебютной для Штюцле в НХЛ.

На МЧМ-2021 Штюцле играл в составе сборной Германии. Он набрал на турнире 10 очков и попал в символическую сборную. Штюцле – лучший форвард МЧМ-2021.

«Оттава» выбрала Штюцле под третьим номером на драфте. Ему 19 лет.