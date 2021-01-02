Егор Афанасьев
МЧМ-2021
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Форвард cборной России Афанасьев набрал очки в трех матчах подряд на МЧМ-2021
02 января, 23:26
Россия U20 обыграла Германию U20 (2:1) в четвертьфинале МЧМ-2021. Голевой пас в моменте с победным голом сделал Егор Афанасьев.
Афанасьев продлил серию с набранными очками до трех матчей. В игре с Австрией он забил гол и сделал два ассиста. Потом был гол в матче против Швеции.
Егор Афанасьев принадлежит «Нэшвиллу», но в этом сезоне играет в КХЛ за ЦСКА. В четырех играх чемпионата он забросил две шайбы и сделал ассист. Афанасьеву 19 лет.
Башкиров – лучший игрок сборной России в игре с Германией
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