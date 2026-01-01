Девон Леви

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Четыре проспекта «Флориды» – медалисты МЧМ. Никто из них еще не играл в НХЛ
#МЧМ-2021
Победитель Кубка Стэнли вспомнил тренировку с 14-летним Леви. Тот отбил сотню бросков от игроков НХЛ
#Девон Леви
Вратарь Канады – герой МЧМ. Считался слабым и низким, попал в состав в последний момент
#Девон Леви