Девон Леви

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Хоккей
Три игрока сборной Канады вошли в символическую сборную МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Штюцле – лучший форвард МЧМ-2021
#Тим Штюцле
Хоккей
Вратарь Канады Леви только в финале МЧМ-2021 пропустил больше одной шайбы за матч
#Девон Леви
Хоккей
Канада впервые пропустила в равных составах на МЧМ-2021. В финале
#Канада U20
Хоккей
Аскаров, Чистяков и Подколзин – лучшие игроки в составе России на МЧМ-2021
#Россия U20
Хоккей
Вратарь Канады Леви сыграл третий сухой матч на МЧМ-2021. За весь турнир он пропустил три шайбы
#Девон Леви
Хоккей
Вратарь Канады Леви пропустил три шайбы за пять матчей. Это лучший показатель на МЧМ
#Девон Леви
Хоккей
Аскаров пропустил пять голов за два матча МЧМ-2021. Это один из худших показателей на турнире
#Ярослав Аскаров