Никита Зайцев
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#Никита Зайцев #коронавирус #НХЛ #Хоккей #Оттава (х)

У Никиты Зайцева – коронавирус. Он – первый хоккеист НХЛ, у которого выявлено заболевание

19 марта, 21:39

Защитник «Оттавы» Никита Зайцев заболел коронавирусом, сообщает «Бизнес Online». Ранее клуб сообщал о случае заражения, но не назвал имя игрока.

Среди объявленных случаев заболевания коронавирусом имя Зайцева – первое среди игроков из НХЛ.

Сейчас клуб проводит тесты других хоккеистов.

Сезон в НХЛ из-за эпидемии коронавируса был приостановлен 12 марта.

UPD. Отец хоккеиста отрицает информацию о заболевании.

Все фото: dpa / Global Look Press
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