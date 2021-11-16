НХЛ впервые в сезоне перенесла матчи из-за ковида. В «Оттаве» из-за вируса отстранены десять игроков

Три матча «Оттавы» в НХЛ отложены из-за вспышки коронавируса в команде. Это первый подобный случай в лиге по ходу текущего сезона.

В клубе десять игроков попали в ковид-протокол и отправились на изоляцию. Состояние игроков неизвестно: в ковид-протокол попадают не только заболевшие, но и близко контактировавшие с ними.

НХЛ перенесет игры против «Нью-Джерси» (17 ноября), «Нэшвилла» (19 ноября) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (20 ноября).