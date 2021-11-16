НХЛ
Оттава (х)
НХЛ впервые в сезоне перенесла матчи из-за ковида. В «Оттаве» из-за вируса отстранены десять игроков
7 часов назад
Три матча «Оттавы» в НХЛ отложены из-за вспышки коронавируса в команде. Это первый подобный случай в лиге по ходу текущего сезона.
В клубе десять игроков попали в ковид-протокол и отправились на изоляцию. Состояние игроков неизвестно: в ковид-протокол попадают не только заболевшие, но и близко контактировавшие с ними.
НХЛ перенесет игры против «Нью-Джерси» (17 ноября), «Нэшвилла» (19 ноября) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (20 ноября).
- Это не первый клуб НХЛ, где произошла вспышка ковида. В «Сан-Хосе» семь человек попали в протокол, но игры команды не переносили.
- Текущий сезон НХЛ проходит по схеме с 82 матчами и традиционными дивизионами. В прошлом сезоне формат меняли из-за ковида.
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