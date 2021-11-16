НХЛ
Оттава (х)
Поделиться:
Комментарии:
0
#НХЛ #Оттава (х)

НХЛ впервые в сезоне перенесла матчи из-за ковида. В «Оттаве» из-за вируса отстранены десять игроков

7 часов назад

Три матча «Оттавы» в НХЛ отложены из-за вспышки коронавируса в команде. Это первый подобный случай в лиге по ходу текущего сезона.

В клубе десять игроков попали в ковид-протокол и отправились на изоляцию. Состояние игроков неизвестно: в ковид-протокол попадают не только заболевшие, но и близко контактировавшие с ними.

НХЛ перенесет игры против «Нью-Джерси» (17 ноября), «Нэшвилла» (19 ноября) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (20 ноября).

  • Это не первый клуб НХЛ, где произошла вспышка ковида. В «Сан-Хосе» семь человек попали в протокол, но игры команды не переносили.
  • Текущий сезон НХЛ проходит по схеме с 82 матчами и традиционными дивизионами. В прошлом сезоне формат меняли из-за ковида.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт НХЛ
Еще по теме
Секс-скандал в НХЛ: в 2010-м аналитик изнасиловал молодого игрока. Тренер «Флориды» и боссы «Чикаго» уволены лишь сейчас – они знали и молчали ради Кубка Стэнли
НХЛ готовится к титульным спонсорам. Раньше лига отказывалась от них из-за традиций с формами без реклам
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#НХЛ
#Оттава (х)