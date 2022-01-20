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#НХЛ #Оттава (х) #Олимпиада-2022

НХЛ объявила об изменении в расписании. Во время паузы на Олимпийские игры лига проведет 95 матчей

час назад

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Изначально НХЛ планировала на эти даты окно, но сейчас на официальном сайте объявила об изменении в расписании:

🏒 На эти даты запланированы 95 матчей.

🏒 После перерыва на Матч всех звезд НХЛ, который пройдет 5 февраля, лига возобновит игры 7 числа.

🏒 НХЛ отмечает, что «Оттава» – лидер по числу встреч в период с 7 по 22 февраля. Она проведет 10 встреч.

🏒 Самый насыщенный день выпал на 17 февраля – пройдет 10 матчей.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сказал: «Мы очень благодарны нашим болельщикам за их поддержку и понимание в эти непростые времена, и клубам, профсоюзу игроков НХЛ и хоккеистам за их содействие во внесении изменений в расписание несмотря на огромные логистические сложности».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
официальный сайт НХЛ
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