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Олимпиада-2022
НХЛ объявила об изменении в расписании. Во время паузы на Олимпийские игры лига проведет 95 матчей
час назад
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Изначально НХЛ планировала на эти даты окно, но сейчас на официальном сайте объявила об изменении в расписании:
🏒 На эти даты запланированы 95 матчей.
🏒 После перерыва на Матч всех звезд НХЛ, который пройдет 5 февраля, лига возобновит игры 7 числа.
🏒 НХЛ отмечает, что «Оттава» – лидер по числу встреч в период с 7 по 22 февраля. Она проведет 10 встреч.
🏒 Самый насыщенный день выпал на 17 февраля – пройдет 10 матчей.
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сказал: «Мы очень благодарны нашим болельщикам за их поддержку и понимание в эти непростые времена, и клубам, профсоюзу игроков НХЛ и хоккеистам за их содействие во внесении изменений в расписание несмотря на огромные логистические сложности».
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