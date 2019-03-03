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#НХЛ #Тампа-Бэй (х) #Михаил Сергачев #Оттава (х)

Защитники «Тампа-Бэй» установили клубный рекорд по голам в одном матче. Сергачев поучаствовал

03 марта 2019, 11:38

«Тампа» разгромила «Оттаву» (5:1), одержав 50-ю победу в сезоне. Никита Кучеров забил сам и отдал голевой пас. Всего у него стало 106 очков, но главный рекорд матча связан с другим российским хоккеистом. 

Одну из шайб забросил защитник Михаил Сергачев. Всего игроки обороны «Тампы» отличились четыре раза – такого с ними никогда не происходило.  


 

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