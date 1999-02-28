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Баскетболист
Лука Дончич
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Лука Дончич
Дата рождения
28 февраля 1999 г.
Достижения
Чемпион Европы 2017 г.
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Лента
Материалы
Новости
Дончич забросил трехочковый с центра площадки. Единственный удачный за весь матч НБА 🚀
#Лука Дончич
01 ноября 2021, 11:31
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#коронавирус
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#Лука Дончич
11 января 2020, 12:03
Почти все лучшие игроки НБА – европейцы. MVP турнира стал не американец впервые за 11 сезонов
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25 июня 2019, 12:58
Самые удобные итоги регулярки НБА. Все-все клубы – в одном твите
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11 апреля 2019, 22:33