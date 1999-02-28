Лука Дончич

Дата рождения
28 февраля 1999 г.
Достижения
Чемпион Европы 2017 г.
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Дончич забросил трехочковый с центра площадки. Единственный удачный за весь матч НБА 🚀
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#Лука Дончич
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