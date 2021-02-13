НБА
баскетбол
Зайон Уильямсон
Лука Дончич
Даллас (б)
Новый Орлеан
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#НБА #Зайон Уильямсон #Лука Дончич #баскетбол #Даллас (б) #Новый Орлеан

Зайон и Дончич установили личные рекорды по очкам за матч НБА

час назад

«Даллас» победил «Новый Орлеан» (143:130) в матче НБА.

Самым результативным игроком в составе «Далласа» стал Лука Дончич. Он набрал 46 очков – это его личный рекорд по результативности.

Зайон Уильямсон имел к концу матча 36 очков. Он тоже еще никогда не набирал столько очков за один матч.

«Даллас» идет в НБА на серии из четырех побед подряд. «Новый Орлеан» тоже имел такую серию, но потом проиграл дважды подряд.

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