Зайон Уильямсон
НБА
баскетбол
Новый Орлеан
Бдумс! Это Зайон сломал кольцо во время матча 💥
06 февраля, 15:25
«Новый Орлеан» обыграл «Индиану» (114:113) и прервал двухматчевую серию из поражений.
Зайон Уильямсон в этой встрече:
- Набрал 18 очков (четвертый показатель среди всех игроков, сыгравших в этом матче).
- Дошел до отметки в 1000 очков в НБА и стал вторым по скорости, кому это удалось. В НБА он играет с сезона-2019/20. Он провел всего 44 матча – сейчас у него 1009 очков.
- Среди активных игроков, которые добрались до 1000 очков НБА за наименьшее число матчей, он делит первое место с Блэйком Гриффином из «Детройта». А вот рейтинг:
Главный момент с участием Зайона в этом матче – в конце второй четверти он погнал в атаку и сломал кольцо. Он не оторвал его полностью, но немного сорвал. Зайон не забил, а «Индиана» умчалась в контратаку – через несколько секунд мастер уже чинил кольцо.
Повтор момента:
Третью четверть пришлось немного подождать из-за починки кольца.
И это не первое кольцо, которое пострадало от Зайона. Когда он играл за «Дьюк», то практически снес одно в тренировочной игре.
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