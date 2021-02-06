Зайон Уильямсон
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#Зайон Уильямсон #НБА #баскетбол #Новый Орлеан

Бдумс! Это Зайон сломал кольцо во время матча 💥

06 февраля, 15:25
Илья Егоров

www.imago-images.de/Global Look Press

«Новый Орлеан» обыграл «Индиану» (114:113) и прервал двухматчевую серию из поражений.

Зайон Уильямсон в этой встрече:

  • Набрал 18 очков (четвертый показатель среди всех игроков, сыгравших в этом матче).
  • Дошел до отметки в 1000 очков в НБА и стал вторым по скорости, кому это удалось. В НБА он играет с сезона-2019/20. Он провел всего 44 матча – сейчас у него 1009 очков.
  • Среди активных игроков, которые добрались до 1000 очков НБА за наименьшее число матчей, он делит первое место с Блэйком Гриффином из «Детройта». А вот рейтинг:

Главный момент с участием Зайона в этом матче – в конце второй четверти он погнал в атаку и сломал кольцо. Он не оторвал его полностью, но немного сорвал. Зайон не забил, а «Индиана» умчалась в контратаку – через несколько секунд мастер уже чинил кольцо.

Повтор момента:

Третью четверть пришлось немного подождать из-за починки кольца.

И это не первое кольцо, которое пострадало от Зайона. Когда он играл за «Дьюк», то практически снес одно в тренировочной игре.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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