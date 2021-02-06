Бдумс! Это Зайон сломал кольцо во время матча 💥

Главный момент с участием Зайона в этом матче – в конце второй четверти он погнал в атаку и сломал кольцо. Он не оторвал его полностью, но немного сорвал. Зайон не забил, а «Индиана» умчалась в контратаку – через несколько секунд мастер уже чинил кольцо.

Повтор момента: