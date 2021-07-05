Лука Дончич
Олимпиада
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#Лука Дончич #Олимпиада

Дончич сделал первый трипл-дабл за сборную Словении. Она впервые попала на Олимпиаду

05 июля, 10:42

Словения победила Литву (96:85) в финальном матче отбора на Олимпиаду в Токио.

Разыгрывающий Лука Дончич впервые оформил трипл-дабл за сборную: он набрал 31 очко, совершил 13 передач и 11 подборов. Дончич – MVP турнира в Каунасе.

  • Дончичу 22 года. Он выступает за «Даллас».
  • Со сборной Словении он выигрывал чемпионат Европы в 2017 году.

Словения впервые в истории попала на Олимпиаду. Сборная России не квалифицировалась.

Баскетбольный турнир на Олимпийских играх в Токио пройдет с 25 июля по 8 августа.

Полный состав групп:

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Источник:
ESPN
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