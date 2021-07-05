Дончич сделал первый трипл-дабл за сборную Словении. Она впервые попала на Олимпиаду

Словения победила Литву (96:85) в финальном матче отбора на Олимпиаду в Токио.

Разыгрывающий Лука Дончич впервые оформил трипл-дабл за сборную: он набрал 31 очко, совершил 13 передач и 11 подборов. Дончич – MVP турнира в Каунасе.