Лука Дончич
Олимпиада-2020
🏀 Дончич набрал 48 очков за матч и повторил второй результат в истории баскетбольных турниров на Олимпиаде
час назад
Словения обыграла Аргентину в матче на Олимпиаде (118:110). Главным игроком встречи стал Лука Дончич, набравший 48 очков у Словении.
- Он повторил второй результат в истории Олимпиад по набранным очкам за матч. Столько же набирал австралиец Эдди Палубинскас в 1976 году.
- До повторения рекорда Дончичу оставалось семь очков. Его установил Оскар Шмидт в 1998 году – 55 очков.
Дончичу 22 года. Матч с Аргентиной был его дебютом на Олимпиаде. Он провел на площадке 31 минуту, за четыре минуты до конца матча его заменили. Всего у Дончича 48 очков, 11 подборов и пять передач.
- На клубном уровне играет в НБА за «Даллас». Это один из лучших молодых игроков лиги.
- Он дважды участвовал в Матчах всех звезд, а в 2019 получил награду лучшему новичку года в НБА.
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