🏀 Дончич набрал 48 очков за матч и повторил второй результат в истории баскетбольных турниров на Олимпиаде

Словения обыграла Аргентину в матче на Олимпиаде (118:110). Главным игроком встречи стал Лука Дончич, набравший 48 очков у Словении.

Он повторил второй результат в истории Олимпиад по набранным очкам за матч. Столько же набирал австралиец Эдди Палубинскас в 1976 году.

До повторения рекорда Дончичу оставалось семь очков. Его установил Оскар Шмидт в 1998 году – 55 очков.

Дончичу 22 года. Матч с Аргентиной был его дебютом на Олимпиаде. Он провел на площадке 31 минуту, за четыре минуты до конца матча его заменили. Всего у Дончича 48 очков, 11 подборов и пять передач.