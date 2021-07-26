Лука Дончич
Олимпиада-2020
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лука Дончич #Олимпиада-2020

🏀 Дончич набрал 48 очков за матч и повторил второй результат в истории баскетбольных турниров на Олимпиаде

час назад

Лука Дончич

твиттер ФИБА

Словения обыграла Аргентину в матче на Олимпиаде (118:110). Главным игроком встречи стал Лука Дончич, набравший 48 очков у Словении.

  • Он повторил второй результат в истории Олимпиад по набранным очкам за матч. Столько же набирал австралиец Эдди Палубинскас в 1976 году.
  • До повторения рекорда Дончичу оставалось семь очков. Его установил Оскар Шмидт в 1998 году – 55 очков.

Дончичу 22 года. Матч с Аргентиной был его дебютом на Олимпиаде. Он провел на площадке 31 минуту, за четыре минуты до конца матча его заменили. Всего у Дончича 48 очков, 11 подборов и пять передач.

  • На клубном уровне играет в НБА за «Даллас». Это один из лучших молодых игроков лиги.
  • Он дважды участвовал в Матчах всех звезд, а в 2019 получил награду лучшему новичку года в НБА.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
AP
Еще по теме
Кланяйтесь: Лука Дончич – умница, гений и солнечный европеец, который захватит НБА
Дончич раздал гения: победная треха под сирену, 43 очка, трипл-дабл – и все с больным голеностопом 🤯
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лука Дончич
#Олимпиада-2020