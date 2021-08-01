Олимпиада-2020
баскетбол
Лука Дончич
🏀 Словения победила Испанию и выиграла группу. Дончичу не хватило передачи до трипл-дабла
01 августа, 13:47
На Олимпиаде-2020 в мужском баскетбольном турнире 🇸🇮 Словения победила 🇪🇦 Испанию – 95:87.
- Словения выиграла три матча из трех и заняла первое место в группе. Испания вышла в плей-офф со второго места.
- Соперники по 1/4 финала определятся после жеребьевки, которая пройдет 1 августа.
- Словения впервые квалифицировалась на Олимпийские игры.
Разыгрывающий защитник Лука Дончич набрал 12 очков и совершил 14 подборов и девять передач. Ему не хватило одной передачи, чтобы оформить трипл-дабл.
На Олимпиадах это удавалось только Леброну Джеймсу (на Олимпиаде-2012) и Александру Белову (на Олимпиаде-1976).
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