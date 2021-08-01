Олимпиада-2020
баскетбол
Лука Дончич
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#Олимпиада-2020 #баскетбол #Лука Дончич

🏀 Словения победила Испанию и выиграла группу. Дончичу не хватило передачи до трипл-дабла

01 августа, 13:47

На Олимпиаде-2020 в мужском баскетбольном турнире 🇸🇮 Словения победила 🇪🇦 Испанию – 95:87.

  • Словения выиграла три матча из трех и заняла первое место в группе. Испания вышла в плей-офф со второго места. 
  • Соперники по 1/4 финала определятся после жеребьевки, которая пройдет 1 августа.
  • Словения впервые квалифицировалась на Олимпийские игры.

Разыгрывающий защитник Лука Дончич набрал 12 очков и совершил 14 подборов и девять передач. Ему не хватило одной передачи, чтобы оформить трипл-дабл.

На Олимпиадах это удавалось только Леброну Джеймсу (на Олимпиаде-2012) и Александру Белову (на Олимпиаде-1976).

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Источник:
Гол.ру
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