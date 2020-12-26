Кавай Леонард
баскетбол
Серж Ибака
Денвер (б)
Лос-Анджелес Клипперс
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#Кавай Леонард #баскетбол #Денвер (б) #Лос-Анджелес Клипперс #Серж Ибака

Лицо в крови и восемь швов – Кавай получил локтем в челюсть от своего

58 минут назад

«Клипперс» играли с «Денвером». Середина четвертой четверти. Ведут 108:97. И тут в атаке Серж Ибака в прыжке случайно отмахивается локтем прямо в лицо Каваю Леонарду. Кавай падает на спину и, как боксер в нокауте, лежит на паркете в крови. 

твиттер espn

После этого Кавай с полотенцем у лица ушел в раздевалку. 

На момент ухода Кавай набрал 21 очко. Без него «Клипперс» дотянули до победы. Итоговый счет – 121:108.

главный текст о понимании Кавая
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