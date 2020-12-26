Лицо в крови и восемь швов – Кавай получил локтем в челюсть от своего

«Клипперс» играли с «Денвером». Середина четвертой четверти. Ведут 108:97. И тут в атаке Серж Ибака в прыжке случайно отмахивается локтем прямо в лицо Каваю Леонарду. Кавай падает на спину и, как боксер в нокауте, лежит на паркете в крови.