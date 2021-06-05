Кавай вытащил «Клипперс» в седьмой матч серии против «Далласа» – набрал 45 очков за 41 минуту на площадке
«Клипперс» в шестом матче плей-офф НБА обыграли «Даллас» со счетом 104:97 и довели счет в серии до 3:3. А главным героем встречи стал Кавай Леонард. Его статистика:
🕘 41 минута на площадке.
🧮 45 набранных очков (почти половина от общекомандного показателя).
🎯 18 реализованных бросков из 25 были с игры.
#️⃣ Стал седьмым игроком в истории НБА, который набрал 40+ очков, находясь на гране вылета.
➗ Реализация – 71%.
Перформанс Кавая заценили даже соперники – слова Луки Дончича: «Кавай уничтожил нас, ничего не поделаешь. Он провел чертовски хороший матч. Это то, что он умеет».
А вот слова Кавая про седьмую игру против «Далласа»: «Просто еще один баскетбольный матч. Если не хочешь завершить выступление в сезоне и отправиться домой, то необходимо уделить внимание деталям, верить, бросать с уверенностью в собственных силах. Важно соблюсти все это, а там уже как получится».