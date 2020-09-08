Кавай Леонард
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#Кавай Леонард #НБА #баскетбол #Денвер (б) #Лос-Анджелес Клипперс

Кавай сделал блок-шот одним пальцем. Да, одним пальцем 👆🏽

08 сентября, 10:40

Момент из полуфинального матча Западной конференции «Денвер» – «Клипперс». Кавай Леонард поставил Джамалу Мюррэю блок-шот средним пальцем.

На видео – еще эффектнее.

«Попытался дотянуться до мяча и накрыть бросок. В итоге я сделал блок-шот», – объяснил Кавай. У Пола Джорджа другой аргумент: «Просто у него очень длинный средний палец».

Кавай сделал дабл-дабл (23 очка + 14 подборов) и помог «Клипперс» победить 113:107. Счет в серии – 2-1 в пользу «Клипперс».

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Все фото: Твиттер НБА
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