Кавай Леонард
НБА
баскетбол
Денвер (б)
Лос-Анджелес Клипперс
Кавай сделал блок-шот одним пальцем. Да, одним пальцем 👆🏽
08 сентября, 10:40
Момент из полуфинального матча Западной конференции «Денвер» – «Клипперс». Кавай Леонард поставил Джамалу Мюррэю блок-шот средним пальцем.
На видео – еще эффектнее.
«Попытался дотянуться до мяча и накрыть бросок. В итоге я сделал блок-шот», – объяснил Кавай. У Пола Джорджа другой аргумент: «Просто у него очень длинный средний палец».
Кавай сделал дабл-дабл (23 очка + 14 подборов) и помог «Клипперс» победить 113:107. Счет в серии – 2-1 в пользу «Клипперс».
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