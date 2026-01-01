Даллас (б)

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Баскетбол
Кавай вытащил «Клипперс» в седьмой матч серии против «Далласа» – набрал 45 очков за 41 минуту на площадке
#Кавай Леонард
Баскетбол
НБА объявила игроков на Матч всех звезд. Капитанами будут Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт
#НБА
Баскетбол
Зайон и Дончич установили личные рекорды по очкам за матч НБА
#НБА
Баскетбол
Порзингис впервые в сезоне сыграл за «Даллас»
#Кристапс Порзингис
Баскетбол
Поражение от «Далласа» – крупнейшее в истории для «Клипперс»
#НБА
Баскетбол
«Даллас» разгромил «Клипперс» с разницей в 51 очко
#Даллас (б)
Баскетбол
Моррис высмеял Дончича в соцсетях после удаления в игре «Даллас» – «Клипперс»
#НБА
Баскетбол
Лука Дончич установил рекорд НБА по количеству трипл-даблов в сезоне для игроков до 22 лет
#Лука Дончич
Баскетбол
Центровой «Далласа» Марьянович в двух матчах НБА подряд вытаскивал застрявшие в щите мячи
#Бобан Марьянович