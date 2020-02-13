Бобан Марьянович
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#Бобан Марьянович #НБА #баскетбол #Даллас (б)

Центровой «Далласа» Марьянович в двух матчах НБА подряд вытаскивал застрявшие в щите мячи

13 февраля, 10:57

«Даллас»

Бобан Марьянович почти не пригодился «Далласу» на паркете в прошлых двух матчах – с «Ютой» он просидел на скамейке, с «Сакраменто» вышел на три минуты. Зато был полезен в другом занятии.

В игре с «Ютой» мяч застрял в конструкции щита, его не удалось достать Кристапсу Порзингису. Со скамейки вышел Марьянович и при помощи швабры сбил мяч.

То же самое произошло и с «Сакраменто». Одноклубники выпихнули Марьяновича со скамейки, и он снова достал застрявший мяч.

Рост Марьяновича – 221 см, выше него в НБА только сенегалец Тако Фалль. Марьянович известен в России выступлением за ЦСКА и «Нижний Новгород», а в «Црвене Звезде» он поставил несколько рекордов в Евролиге перед отъездом в НБА.

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