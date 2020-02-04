Абсурд из НБА: игрок весь сезон сидит на трибунах, а партнеры публично выпрашивают его обмен

«Мемфис» борется за попадание в плей-офф и уже забрался на восьмую строчку в конференции. В 2020 году команда выиграла 12 матчей из 16, но даже после побед игроков не всегда спрашивают о хороших вещах. В НБА приближается дедлайн обменов (наступит в четверг). Вот и после матча с «Детройтом» (96:82) один из игроков «Мемфиса» Диллон Брукс комментировал слухи по обменам своих партнеров.

Брукса спросили о возможном обмене 36-летнего Андре Игудалы. Ответ – мощь: «Очень надеюсь и жду, что мы все-таки обменяем Игудалу. Он найдет себе новую команду, а мы сыграем против него и покажем настоящих «Гриззлис». Вся ситуация меня не раздражает. Игудала – отличный баскетболист, который думает о своей карьере. Только нам на это все равно».

20-летний лидер «Мемфиса» Джа Морант выложил в твиттере ссылку на слова Брукса. Кажется, основные игроки команды поддерживают идею с обменом Игудалы.