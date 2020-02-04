Абсурд из НБА: игрок весь сезон сидит на трибунах, а партнеры публично выпрашивают его обмен
«Мемфис» борется за попадание в плей-офф и уже забрался на восьмую строчку в конференции. В 2020 году команда выиграла 12 матчей из 16, но даже после побед игроков не всегда спрашивают о хороших вещах. В НБА приближается дедлайн обменов (наступит в четверг). Вот и после матча с «Детройтом» (96:82) один из игроков «Мемфиса» Диллон Брукс комментировал слухи по обменам своих партнеров.
Брукса спросили о возможном обмене 36-летнего Андре Игудалы. Ответ – мощь: «Очень надеюсь и жду, что мы все-таки обменяем Игудалу. Он найдет себе новую команду, а мы сыграем против него и покажем настоящих «Гриззлис». Вся ситуация меня не раздражает. Игудала – отличный баскетболист, который думает о своей карьере. Только нам на это все равно».
20-летний лидер «Мемфиса» Джа Морант выложил в твиттере ссылку на слова Брукса. Кажется, основные игроки команды поддерживают идею с обменом Игудалы.
По этой истории важен контекст. Еще в начале лета «Голден Стэйт» отправил Игудалу в «Мемфис» вместе с пиком первого раунда драфта 2024 года. Выгода «Мемфиса» была в том, чтобы потом обменять Игудалу и получить за него какие-то активы. «Голден Стэйт» в теории мог бы вернуть Игудалу летом 2020-го даже на минимальный контракт. Для этого нужны условия: «Мемфис» меняет Игудалу, а его новая команда выкупает контракт.
Зарплата Игудалы – 17,2 миллиона долларов. В его активе есть три победы в НБА и титул MVP финала-2015. «Голден Стэйт» отдал его, чтобы найти место в платежке для перспективного Рассела. Даже в 36 лет Игудала может приносить пользу, но именно в «Мемфисе» играть совсем не хочет. Еще летом он тренировался отдельно от команды. «Хьюстон», «Даллас», «Миллуоки» и другие клубы претендовали на Игудалу все это время, но с «Мемфисом» пока не сошлись.
Инсайдер The Athletic Дэвид Олдридж пишет, что у «Мемфиса» и Игудалы есть взаимная договоренность. Игудала не выйдет на площадку в этом сезоне, даже если «Мемфис» не сможет его обменять. Вернуться в «Голден Стэйт» до лета Игудале нельзя по правилам лиги, но именно в чемпионской команде его все любят. Тренер Стив Керр даже называл обмен Игудалы самым болезненным моментом в сезоне.
Стеф Карри советует игрокам «Мемфиса» помолчать. Он выложил в инстаграм фото Игудалы с трофеем.
По инстаграму самого Игудалы сложно понять, что он все еще игрок НБА: