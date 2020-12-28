Даллас (б)
НБА
Лос-Анджелес Клипперс
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#Даллас (б) #НБА #Лос-Анджелес Клипперс

«Даллас» разгромил «Клипперс» с разницей в 51 очко

час назад

«Даллас» победил впервые в сезоне НБА. Игра против «Лос-Анджелес Клипперс» закончилась со счетом 124:73 в пользу «Далласа». Первую половину клуб выиграл со счетом 77:27. Это рекорд НБА.

До этого матча «Даллас» проиграл «Финиксу» и «Лейкерс». «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл в двух стартовых играх сезона.

Игру с «Далласом» пропустил Кавай Леонард. В матче с «Денвером» он травмировался после столкновения с партнером по команде.

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