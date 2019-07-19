«Милуоки» подписал брата Янниса. Кумовство, не?
Адетокумбо – уникальное семейство для баскетбола. Один из двух младших братьев, Костас, выступает за «Даллас». Второй, Алекс, сейчас 17-летний янгстер. Про него Яннис, который недавно стал MVP регулярки НБА, сказал, что потенциала у того больше.
У Янниса, пока что главной баскетбольной звезды семейства, есть два старших брата: Танасис и Фрэнсис. У второго не очень задалась карьера спортсмена: он играл в Нигерии футбол и в баскетбол, но все на любительском уровне.
Танасис же выступает за сборную Греции по баскетболу, играл в США (в фарм-клубах «Филадельфии» и «Никс», провел лишь матч за «Нью-Йорк в НБА), уехал на год в Андорру и два сезона выступал за «Панатинаикос».
Сейчас Танасис получил новый вызов – «Милуоки». Клуб взял его в качестве свободного агента и подписал с ним контракт на два сезона. Генеральный менеджер команды Джон Хорст охарактеризовал это подписание так: «Танасис – молодой игрок. Он выносливый, техничный, у него высокий игровой IQ. Мы очень рады, что он присоединился к «Бакс».
С одной стороны – нормальное явление, когда два брата, выступающих на одном уровне, играют за одну команду. С другой стороны, скиллы Янниса и Танасис сильно отличаются друг от друга. Следующий сезон станет шестым для Янниса в НБА. Способности Танасиса пока сильно настораживают.
Танасис Адетокумбо провел два сезона в Евролиге, играя за «Панатинаикос». Оба раза он был одним из игроков команды, кто провел на площадке больше всего матчей в этом турнире. Только на общий результат «Панатинаикос» это не особо влияло. В сезоне-2017/18 клуб добрался до четвертьфинала, где уступил «Реал». В сезоне-2018/19 вылетел от Мадрида на той же стадии.
На фоне этого персональная статистика Танасиса отдавала отрицательными нотками. К примеру, в прошлом сезоне в среднем в Евролиге он набирал всего 4,2 очка за игру, делал всего 0,4 подбора в атаке (для форварда это очень маленький показатель. К примеру, нападающий ЦСКА Уилл Клайберн прокачал этот показатель до 2,1 в прошлом сезоне). Еще один ужасный показатель для Танасиса Адетокумбо – процент точности передач. Он равен всего 32% – худший показатель среди игроков «Панатинаикоса» в прошлом сезоне Евролиги.
Танасис явно не дотягивает до уровня НБА и, даже если его сравнивать с игроками «Милуоки», слабее своих конкурентов по позиции в команде. Ильясова, Миддлтон и Миротич кажутся мощнее Танасиса. Не говоря уж про Янниса, который сейчас считается лидером и главной звездой команды.
На главный вопрос (зачем нужен Танасис) ответил журналист Митчел Мауэр из SbNation. Мауэр говорит, что Хорст, объединив братьев Адетокумбо в «Милуоки», обезопасит Янниса от внезапного желания поменять команду.
Еще одно важное предположение – Танасис будет использован в качестве актива для будущего трейда. Мауэр полностью уверен: в «Милуоки» у Танасиса будет такая же статистика, как в «Никс». То есть всего несколько очков и пару десятков минут в матчах НБА в следующем сезоне.