«Милуоки» подписал брата Янниса. Кумовство, не?

Адетокумбо – уникальное семейство для баскетбола. Один из двух младших братьев, Костас, выступает за «Даллас». Второй, Алекс, сейчас 17-летний янгстер. Про него Яннис, который недавно стал MVP регулярки НБА, сказал, что потенциала у того больше.

У Янниса, пока что главной баскетбольной звезды семейства, есть два старших брата: Танасис и Фрэнсис. У второго не очень задалась карьера спортсмена: он играл в Нигерии футбол и в баскетбол, но все на любительском уровне.

Танасис же выступает за сборную Греции по баскетболу, играл в США (в фарм-клубах «Филадельфии» и «Никс», провел лишь матч за «Нью-Йорк в НБА), уехал на год в Андорру и два сезона выступал за «Панатинаикос».