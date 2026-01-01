Танасис Адетокумбо

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После чемпионства «Милуоки» у троих братьев Адетокумбо есть титул НБА. Это первая такая семья в истории лиги
#НБА
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«Милуоки» подписал брата Янниса. Кумовство, не?
#Танасис Адетокумбо
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